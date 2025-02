Inter-Lazio quarti di finale Coppa Italia , le probabili formazioni

Inter-Lazio è il match che inaugura i quarti di finale di Coppa Italia-Freccia Rossa. A San Siro , dopo aver archiviato il successo contro il Genoa (1-0) , i nerazzurri affrinteranno la Lazio , calcio d’inizio alle ore 21.

La squadra di Simone Inzaghi ha conquistato i quarti dopo aver eliminato agli ottavi l’Udinese , mentre la Lazio nel turno precedente hanno superato il Napoli. In palio ci sono le semifinali, contro il Milan. Per i nerazzurri dunque possibile derby di Milano alle porte. Diretta TV e streaming in chiaro su Canale 5 o Italia 1 e Mediaset Play.

Le ultime

Onzaghi è intezionato a mabdare in campo la migliore formazione . Assente (osottoposto ad intervebnto chirurgio al pollice di un mano), tra i pali Sommer spazio a Martinez , in attacco spazio al tande, Taremi e Arnautovic per far rifiatare Lautaro e Thuram, quest’ultimo appena recuperato da un leggero infortunio tenuto a caldo in vista del big-match al Maradona di sabato prossimo contro il Napoli. In mediana spazio al trio formato da Zielinski, Asllani e Mkhitaryan.

Baroni si affiderà a Tchaouna terminale offensivo e il trio formato da Isaksen, Dia e Zaccagni sulla trequarti.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. Allenatore: Baroni.

Arbitro: FABBRI

Assistenti: IMPERIALE – CAPALDO

IV: PEZZUTO

VAR: CHIFFI

AVAR: AURELIANO