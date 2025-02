Napoli, Conte”una battuta d’arresto che fa male”

La scofitta contro il Como è costata al Napoli il primo posto in classifica azzurri superati dall’Inter. Tutto rimandato alla sfida diretta contro i nerazzurri in progrmma sabato prossimno al ‘Maradona’. ” I rgazzi stanno facendo il massimo – così Antinio Conte ai mirofoni Dazn – ma c’è bisogno di tempo per crescere e fare un percorso proprio da un punto di vista di mentalità. Giochiamo dall’inizio con questa pressione addosso, per merito nostro, ma non era previsto e adesso dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi”.