Fiorentina , Palladino:” chiediamo scusa ai nostri tifosi”

Il Verona batte la Fiorentina 1-0 . Raffaele Palladino al termine del match. ” . “In questo momento bisogna stare zitti, bocca chiusa e pedalare – ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina -. Sono il primo responsabile quando le cose non girano”. “Ci manca un po’ di serenità, dispiace, vogliamo tutti quanti uscire da questo momento – ha aggiunto -. Chiediamo scusa ai nostri tifosi, volevamo regalargli una gioia ma non ci siamo riusciti”.