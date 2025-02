Inter-Genoa 1-0, decide Lautaro

Nella 26a giornata di Seri A, l’Inter riesce a battere il Genoa , tre punti per il sorpasso al Napoli (ora a -1) .

Voittoria complicatata per i nerazzurri , imbrigliati da un buon Geoa che ha resisistito per oltre trequarti del match e sfiorando in un paio di poccasioni anche il vantaggio. Nel primo tempo poche emozioni , da segnalare l’infortunio a Correa al ginocchio nel finale. Al 70′ Barella calciadi potenza , la palla centra l’incrocio dei pali. Al 78′ da calcio d’angolo di Chalanoglu è decisivo il colpo di testa di Lautaro conclusione leggermente deviata sa Masini. Nel finale l’Inter spreca il raddoppio , prima con taremi , poi ancora con Lautaro con Leali si s pronto alla respinta.

LE PAGELLE



IL TABELLINO

INTER-GENOA 1-0

Inter (3-5-2): J. Martinez 6,5; Pavard 6,5, Acerbi 7, Bastoni 6 (35′ st De Vrij sv); Dumfries5,5, Barella 6,5, Asllani 5 (20′ st Calhanoglu 6,5), Mkhitaryan 5,5 (20′ st Zielinski 6), Dimarco 5,5 (40′ st Darmian 6); Correa 4,5 (1′ st Taremi 6), Lautaro Martinez 7. A disp.: Calligaris, Taho, Arnautovic, Frattesi, Bisseck, Zalewski. All.: Inzaghi 6,5

Genoa (4-2-3-1): Leali 6,5; Sabelli 6, Bani 6, Vasquez 6,5, Martin 6; Masini 6,5 (35′ st Venturino 6), Frendrup 7; Zanoli 6 (21′ st Cornet 5), Miretti 6 (27′ st Onana 6), Ekathor 6 (21′ st Messias 5); Pinamonti 5,5 (21′ st Ekuban 5,5). A disp.: Siegrist, Sommariva, De Winter, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Matturro, Otoa, Kassa. All.: Vieira 6

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 33′ st Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: Miretti (G), Ekuban (G)