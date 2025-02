Milinkovic-Savic alza il muro , un’autorete di Twiaw e Ginetis il Toro inchioda il Milan 2-1

Allo stadio Olimpico Grande Torino , il Milan subisce la seconda sconfitta consecutiva , dopo quella in Chanpions League col Feyenoord. Un’autorete di Thiaw , il pareggio di Rejinders e il gol di Gineitis condannano i Rossoberi. Il portier egranata para un calcio di rigore a Pulisic. le parate di Milinkovic-Savic

Pomeriggio nerissimo per il Milan , che dopo la clamorosa eleiminazione in Champions league per mano del Feyenoord , subisce il secondo ko consecutivo allo stadio Olimpico Grande Torino contro i granata di Vanoli. Una 26esima giornata di Serie A da dimenticare per la ‘truppa di Conceicao. Torino subito in vantaggio per una clamorosa autorete di Thiaw sulla respinta sbagliata di Maignan. Il Milan ha l’opportunità di pareggiare , su calcio di rigore concesso da Sozza per fallo di mani di Pedersen , dal dischetto Pulisic su lascia ipnotizzare da Milinkovic-Savic .Nella ripresa il Milan spinge , e Reijndes pareggia i conti con un sinsitro imprendibile per il portiere granata. Il pari dura però solo tre minuti: al 77′ il Toro segna la rete del definitivo 2-1 col neo-entrato Gineitis che sfrutta una punizione battuta alla svelta da Sanabria con la difesa del Milan ferma. Il Toro si porta a 31 punti all’undicesiomo posto in classifica, mentre si complica forse definitivamente la rincorsa Champions per il Milan, fermo al settimo posto a quota 41.

IL TABELLINO

TORINO-MILAN 2-1

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic 8; Pedersen 5 (25′ st Walukiewicz 6), Maripan 6, Coco 6, Biraghi 6 (36′ st Dembele sv); Ricci 6,5 (25′ st Linetty 6), Casadei 5,5 (25′ st Gineitis 7); Lazaro 6, Vlasic 7, Elmas 6 (14′ st Karamoh 6); Sanabria 6,5. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Salama, Adams, Dembele, Mullen.

Allenatore: Vanoli 6,5.

MILAN (4-4-2): Maignan 4; Jimenez 6,5 (44′ st Camarda sv), Thiaw 4, Pavlovic 6, Hernandez 5,5; Pulisic 5,5, Reijnders 6,5, Musah 5 (10′ st Abraham 5,5), Leao 5 (1′ st Fofana 5); Joao Felix 5 (25′ st Sottil 6), Gimenez 5 (44′ st Chukwueze sv). A disposizione: Sportiello, Torriani, Tomori, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Gabbia.

Allenatore: Conceição 4.

Arbitro: Sozza

Marcatori: 5′ autogol Thiaw (M), 29′ st Reijnders (M), 32′ st Gineitis (T)

Ammoniti: Musah (M), Ricci (T)