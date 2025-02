Milan, Conceiçao:”i tifosi hanno ragione , non non vinciamo e loro contestano”

Una brutta settimana per il Milan , eliminato dalla Champions League e sconfitto in campionato dal Torino. Dopo il ko contro i granata Sergio Conceiçao sembra quasi rassegnato: ” Gira tutto sorto . Mi dispiace per i tifosi, se vediamo gli ultimi gol presi noto errori non forzati dagli avversari. Delle volte mi chiedo ‘Come è possibile?’. Loro hanno chiuso in vantaggio il primo tempo senza fare un tiro in porta”.