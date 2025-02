Il Napoli perde la testa della classifica Inter a+1 sui partenopei battuti dal Como. Autorete goffa di Rrahamani , il pareggio di Raspadori , poi Diao regala la vittoria ai lariani.

Non porta bene al napoli giocare alle 12,30. la squadra do Conte esce battuta dal Senigaglia 2-1 contro il Como e perde la testa della classifica , da oggi Inter a + 1 sui partenoipei. La capolista passa subito in svantaggio con una goffa autorete di Rrahmani: al 7′ il difensore cerca Meret con un passgagio indietro su rimessa laterale di Politano , il proteire azzurroi è fuori posizione e la palla termina la sua cora in fondo alla rete. La reazione dle Napoli è immediata questa volta a regalare il pareggio agli azzurri’ è Kempf: 10′ il difensore lariano non controlla una facile pallone , Raspadori ruba palla e solo davanti a Butez lo infila all’angolino basso per l’1-1. Nella rirpesa la squadra di Fabregas cresce , ma è il Napoli che si avvicina al raddppio con McTomynae , Butez si supera e alza in angolo il tiro potente ma centrale dello scozzese. Il Como è vivo le trovano la giocata vincente con Diao al 77′, un diagonale che non lascia scampo a Meret. Per Conte solo tre punti nelle ultime quattro giornate.

IL TABELLINO

COMO-NAPOLI 2-1

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha (36′ st Engelhardt), Perrone, Caqueret (27′ st Cutrone); Strefezza (46′ st Vojvoda), Nico Paz (46′ st Douvikas), Diao (36′ st Fadera). A disp.: Vigorito, Reina, Iovine, Jack, Moreno, Ikoné, Braunoder. All.: Fabregas

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (34′ st Ngonge), Billing (17′ st Anguissa), Lobotka (39′ st Okafor), McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku (17′ st Simeone). A disp.: Contini, Scuffet, Rafa Marin, Juan Jesus, Olivera, Gilmour, Hasa. All.: Conte

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 7′ aut. Rrahmani (C), 17′ Raspadori (N), 32′ st Diao (C)

Ammoniti: Nico Paz (C), Di Lorenzo (N), McTominay (N), Simeone (N)

Espulsi:

Note: al 14′ st Fabregas (C) per proteste