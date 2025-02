Cesc Fabregas si gode la vittoria del suo Como contro la capolista Napoli. “Smolto contento non solo per la vittoria, ma perché è arrivata con la nostra mentalità. Speriamo che sia solo l’inizio, perché c’è ancora tanto da migliorare”. Ho voluto fare il cambio offensivo per portare energia e vincere la gara “.