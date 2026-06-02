Colombia show a Bogotà: Costa Rica battuto 3-1 tra festa, gol e entusiasmo mondiale

La Colombia continua a prepararsi al Mondiale con il piede giusto e supera 3-1 il Costa Rica nell’amichevole disputata a Bogotà. Un test convincente per la squadra guidata da Néstor Lorenzo, che ha mostrato segnali positivi sia sul piano del gioco che dell’intensità.

L’atmosfera nello stadio è stata già da grande appuntamento internazionale: i tifosi hanno accolto la Nazionale con grande entusiasmo, trasformando la serata in una vera festa tra cori, bandiere e spettacolo sugli spalti. Un clima che ha trascinato anche i giocatori in campo.

La partita si è indirizzata rapidamente a favore dei Cafeteros, passati in vantaggio al 16’ con Davinson Sánchez, prima del raddoppio firmato da Luis Díaz al 23’. Due gol che hanno dato subito sicurezza alla Colombia, padrona del gioco per larghi tratti del match.

Nella ripresa il Costa Rica ha provato a reagire, ma nel finale è arrivata la rete del definitivo 3-1 di Luis Javier Suárez, che ha chiuso la gara e confermato la superiorità dei sudamericani.

Ora la Colombia si prepara a volare negli Stati Uniti per l’ultima fase della preparazione, dove affronterà la Giordania in un ulteriore test prima dell’esordio mondiale. Il debutto è fissato per il 17 giugno nel Gruppo K, che vedrà i Cafeteros opposti a Uzbekistan, Repubblica Democratica del Congo e Portogallo.

Una vittoria che non conta solo per il risultato, ma soprattutto per le sensazioni: la Colombia arriva al Mondiale con fiducia, entusiasmo e una squadra che sembra in crescita.