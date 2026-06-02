Canada solido in amichevole: 2-0 all’Uzbekistan di Cannavaro, David ancora a secco

Il Canada supera l’Uzbekistan uznekistan di Fabio Cannavaro con un netto 2-0 in un test di preparazione al Mondiale disputato al Commonwealth Stadium di Edmonton. Una gara controllata dalla formazione nordamericana, decisa nella ripresa e utile per affinare condizione e automatismi.

Dopo un primo tempo equilibrato, la partita si è sbloccata al 57’ grazie a Jonathan Osorio, bravo a finalizzare una delle azioni più incisive costruite dalla selezione canadese. Nel finale è arrivato anche il raddoppio di Jayden Nelson, in pieno recupero (90+1’), che ha chiuso definitivamente i conti.

Giornata invece poco brillante per Jonathan David. L’attaccante, tra i punti di riferimento offensivi del Canada, è partito titolare ma non è riuscito a incidere ed è stato sostituito a venti minuti dalla fine. Il suo digiuno in nazionale continua: l’ultimo gol risale a marzo, quando mise a segno una doppietta contro l’Islanda.

Per il Canada si tratta di un test positivo in vista degli impegni ufficiali, mentre per l’Uzbekistan di Cannavaro arrivano indicazioni utili ma anche la necessità di crescere sotto il profilo dell’efficacia nelle due fasi.