Il Lens fa la storia: Coppa di Francia per la prima volta, Nizza battuto 3-1

Il Lens conquista un traguardo storico e alza al cielo la prima Coupe de France della sua storia, superando il Nizza con il punteggio di 3-1 nella finale andata in scena allo Stade de France.

La gara si indirizza già nella prima frazione di gioco, con il Lens capace di colpire due volte e mettere subito pressione agli avversari. A firmare il vantaggio sono Florian Thauvin e Odsonne Édouard, che permettono ai giallorossi di chiudere il primo tempo in controllo del match.

Nella ripresa il Nizza prova a rientrare in partita con la rete di Djibril Coulibaly, ma la reazione non basta a riaprire davvero la finale. Nel finale, infatti, arriva il colpo definitivo firmato da Abdallah Sima, che chiude i conti sul 3-1 e consegna il trofeo al Lens.

Per il club francese si tratta di un successo che corona una stagione di altissimo livello, vissuta da protagonista anche in campionato, dove la squadra ha a lungo inseguito il Paris Saint-Germain, chiudendo poi al secondo posto.

Serata amara invece per il Nizza, protagonista di un’annata complicata e lontana dagli obiettivi iniziali. La squadra dovrà ora prepararsi ai play-off contro il AS Saint-Étienne per la permanenza in Ligue 1, dopo un periodo negativo che ha visto un lungo digiuno di vittorie in campionato.