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Mercedes domina la Sprint di Montreal: Russell in pole davanti ad Antonelli

Maggio 23, 2026
scritto daRedazione

La Mercedes si prende la scena nelle qualifiche Sprint di Montreal con una straordinaria doppietta in prima fila. A conquistare la pole position è stato George Russell, autore di un eccellente 1’12”965 che gli permetterà di partire davanti a tutti nella gara Sprint del sabato.

Al suo fianco scatterà Kimi Antonelli, distante appena 68 millesimi dal compagno di squadra. Il giovane italiano ha pagato un piccolo errore nel primo tentativo dell’SQ3, ma ha comunque confermato il grande potenziale mostrato durante tutto il weekend canadese.

In seconda fila si piazzano le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, entrambe competitive ma non abbastanza da impensierire le Frecce d’Argento. Terza fila invece tutta Ferrari: Lewis Hamilton si è mostrato particolarmente brillante, mentre Charles Leclerc è apparso meno incisivo rispetto ai rivali diretti.

Più indietro, in quarta fila, troveremo Max Verstappen insieme al giovane Isack Hadjar con le Red Bull. Quinta fila per Arvid Lindblad e Carlos Sainz Jr., autore di una qualifica incoraggiante con la Williams.

Le qualifiche sono state caratterizzate anche da diversi episodi e bandiere rosse. Fernando Alonso non è riuscito a prendere parte all’SQ2 dopo un’uscita di pista nella sessione precedente, mentre Alexander Albon e Liam Lawson sono stati protagonisti di altri stop che hanno complicato il lavoro dei piloti in pista.

Tra le sorprese della giornata anche la presenza di Sergio Pérez con Cadillac soltanto in nona fila, davanti al pubblico di casa rappresentato da Lance Stroll.

Maggio 23, 2026
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