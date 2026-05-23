Pareggio al Franchi nell’ultima di campionato: Fiorentina e Atalanta chiudono sull’1-1

La stagione di Fiorentina e Atalanta si conclude con un pareggio per 1-1 allo stadio Franchi, nell’ultima giornata di Serie A. Una sfida senza particolari tensioni di classifica: la Dea era già certa della qualificazione ai playoff di Conference League, mentre la Viola aveva ormai conquistato la salvezza dopo una stagione complicata.

L’approccio migliore è dell’Atalanta, che nei primi minuti crea diverse occasioni pericolose, trovando però sulla propria strada un ottimo Oliver Christensen. Il portiere viola risponde presente sui tentativi di Lazar Samardžić e Yunus Musah, mantenendo il risultato in equilibrio.

Nonostante la pressione degli ospiti, è la Fiorentina a passare in vantaggio al 39’. Roberto Piccoli riceve un pallone in profondità, supera Honest Ahanor e batte Marco Sportiello sul primo palo, approfittando anche di un’incertezza del portiere atalantino.

Nella ripresa continua il duello tra gli attacchi e i portieri. Christensen si conferma protagonista con altri interventi decisivi, mentre Sportiello evita il raddoppio deviando in corner una splendida punizione di Rolando Mandragora diretta sotto l’incrocio dei pali. Poco dopo il numero uno viola si supera ancora su Ibrahim Sulemana, risultando il migliore in campo.

Nel finale arriva però il pareggio bergamasco. All’82’ Pietro Comuzzo, nel tentativo di anticipare Gianluca Scamacca su un cross di Davide Zappacosta, devia sfortunatamente il pallone nella propria porta firmando l’autogol che vale l’1-1 definitivo.

Con questo risultato l’Atalanta chiude il campionato al settimo posto con 59 punti e si prepara ai playoff di Conference League. La Fiorentina termina invece la stagione a quota 42, salutata dai cori del pubblico viola soprattutto per Paolo Vanoli, anche lui vicino all’addio alla panchina gigliata.

IL TABELLINO

FIORENTINA-ATALANTA 1-1

Fiorentina (4-3-3): Christensen 8 (87’ Lezzerini sv); Dodo 6,5, Comuzzo 5, Rugani 6 (67’ Pongracic 6), Gosens 6 (75’ Balbo 6); Brescianini 6,5 (67’ Ndour 6), Mandragora 6,5, Fabbian 6; Harrison 6, Piccoli 7, Gudmundsson 6 (75’ Solomon 6). A disp.: De Gea, Fortini, Fagioli, Braschi, Puzzoli. All.: Vanoli

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 5,5; Scalvini 6 (66’ Djimsiti 6), Hien 6,5, Ahanor 5,5; Bellanova 5,5 (46’ Zappacosta 6,5), Pasalic 6, De Roon 6 (81’ Scamacca 6), Musah 6; Samardzic 6,5 (62’ De Ketelaere 6), Sulemana 6,5 (81’ Vavassori sv); Raspadori 6,5. A disp.: Carnesecchi, Rossi, Bakker, Ederson, Kolasinac, Obric, Zalewski, Krstovic. All.: Palladino

Arbitro: Perri

Marcatori: 39’ Piccoli (F), 82’ autogol Comuzzo (F)

Ammoniti: Sulemana (A), Ahanor (A)