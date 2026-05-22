Dimarco domina la Serie A_MPV del Campionato e Inter padrona dei premi

Federico Dimarco si prende la scena e firma la stagione della consacrazione definitiva. L’esterno dell’Inter è stato eletto miglior giocatore della Serie A 2025/26 dopo un’annata straordinaria culminata con la conquista dello scudetto nerazzurro. Numeri da fuoriclasse per il classe ’97: 6 gol, 17 assist e prestazioni decisive che lo hanno reso uno degli uomini simbolo della squadra di Cristian Chivu.

La Lega Serie A ha celebrato così il dominio interista, premiando una squadra che ha saputo imporsi con continuità, qualità e spettacolo. E non è finita qui, perché anche Lautaro Martinez è stato incoronato miglior attaccante del campionato grazie ai suoi 17 gol e 6 assist in 29 presenze. Un’altra stagione da leader assoluto per il capitano argentino.

A guidare l’Inter verso il tricolore è stato Cristian Chivu, eletto miglior allenatore dell’anno dopo una stagione quasi perfetta: 27 vittorie, solo 5 sconfitte e il miglior attacco del torneo con 86 reti segnate.

Tra gli altri premi individuali spicca il nome di Mile Svilar, premiato come miglior portiere dopo i 17 clean sheet con la Roma, mentre in difesa trionfa la sorpresa Marco Palestra del Cagliari.

A centrocampo il riconoscimento va invece a Nico Paz, autentica rivelazione del Como. Il talento argentino ha chiuso il campionato con 12 gol e 7 assist, attirando su di sé l’interesse dei grandi club europei.

Il premio di miglior giovane finisce infine a Kenan Yildiz. Il gioiello della Juventus continua la sua crescita impressionante e conferma tutto il suo potenziale con una stagione da 10 gol e 7 assist.

Una notte di premi che certifica i protagonisti assoluti del campionato e consacra l’Inter come vera regina della Serie A 2025/26.

foto Fraioli S24