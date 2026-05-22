Chivu sul tetto d’Italia: allenatore dell’anno dopo scudetto e Coppa Italia con l’Inter

Christian Chivu si prende la scena e conquista il primo grande riconoscimento della sua carriera da allenatore. La Lega Serie A ha premiato il tecnico dell’Inter come miglior allenatore della stagione, celebrando un’annata straordinaria chiusa con uno storico Doblete: il 21esimo scudetto nerazzurro e la decima Coppa Italia.

Una cavalcata vincente che ha consacrato definitivamente Chivu tra i grandi tecnici del calcio italiano. Alla guida di un’Inter solida, ambiziosa e spettacolare, l’allenatore romeno ha saputo imporsi con personalità e idee, riportando i nerazzurri al dominio nazionale.

Il premio conferma una tradizione ormai chiara: da quando il riconoscimento è stato introdotto nella stagione 2021-2022, ad alzarlo è sempre stato il tecnico campione d’Italia. Prima Stefano Pioli con il Milan, poi Luciano Spalletti con il Napoli, quindi Simone Inzaghi con l’Inter e ora Christian Chivu, nuovo simbolo del successo nerazzurro.

Per l’ex difensore interista, protagonista in passato sul campo e oggi anche in panchina, è l’ennesima consacrazione di una stagione destinata a restare nella storia del club.