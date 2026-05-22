Milinkovic-Savic vicne il premio faiy play: il gesto che ha commosso la Serie A

(Foto di repertoio)

Nel calcio non contano solo i trofei o le parate decisive. A volte basta un abbraccio per lasciare il segno. È quello che ha fatto Vanja Milinkovic-Savic, premiato dalla Lega Serie A con il riconoscimento Fair Play della stagione per uno dei momenti più belli e sinceri dell’ultimo campionato.

Il gesto risale allo scorso 9 novembre, al termine della sfida persa dal Napoli contro il Bologna. Nonostante la delusione per il ko, il portiere azzurro ha trovato il tempo e la sensibilità per avvicinarsi a Massimo Pessina, giovane estremo difensore rossoblù titolare al Maradona dal primo minuto e protagonista del suo debutto assoluto in Serie A.

Milinkovic-Savic lo ha abbracciato e si è complimentato personalmente con lui, riconoscendo l’emozione e l’importanza di quel momento. Un’immagine spontanea che ha colpito tifosi, addetti ai lavori e la stessa Lega Serie A, che ha deciso di premiarla come simbolo dei veri valori dello sport.

A spiegare il significato del riconoscimento è stato l’ad Luigi De Siervo: