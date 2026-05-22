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Fabregas attacca Zanetti:” basta messaggi all’Inter “- E blocca Nico Paz
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Fabregas attacca Zanetti:” basta messaggi all’Inter “- E blocca Nico Paz

Maggio 22, 2026
scritto daRedazione

Cesc Fabregas alza il muro e risponde senza giri di parole a Javier Zanetti. Le recenti dichiarazioni del vicepresidente dell’Inter su Nico Paz non sono andate giù al tecnico del Como, che in conferenza stampa ha replicato con toni durissimi: “Zanetti conosce bene il calcio e sa come funzionano certe dinamiche. Nico è un giocatore del Como e l’unica società che può parlare del suo futuro è il Real Madrid”.Così riporta sportmediaset.it

Parole pesanti, accompagnate da una stoccata diretta ai nerazzurri: “Zanetti non lavora né per il Real Madrid né per il Como, quindi bisogna portare rispetto”. Poi arriva la frase destinata a infiammare il mercato estivo: “Una cosa è certa: Nico Paz non giocherà nell’Inter”.

Fabregas chiude così, almeno per ora, ogni spiraglio ai nerazzurri sul talento argentino, protagonista di una stagione brillante e già finito nel mirino dei grandi club europei. Per il tecnico spagnolo il futuro del classe 2004 è già scritto: o resterà al Como oppure tornerà al Real Madrid.

Infine, un aggiornamento anche sulle condizioni del fantasista in vista della decisiva trasferta contro la Cremonese: “Stiamo valutando se potrà esserci domenica, ma meriterebbe di giocare perché ci ha dato tantissimo”.

Maggio 22, 2026
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