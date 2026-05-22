Genoa, Colombo resta in rossoblù: riscatto automatico e firma fino al 2029

La permanenza in Serie A del Genoa porta con sé anche una conferma importante per il futuro offensivo della squadra: Lorenzo Colombo è stato riscattato definitivamente e continuerà la sua avventura in rossoblù fino al 2029.

Con il raggiungimento della salvezza matematica è infatti scattata l’ultima clausola prevista nell’accordo per l’attaccante ex Milan, dopo che erano già stati centrati gli altri obiettivi legati a presenze e gol stagionali.

Per Colombo si chiude così una stagione molto positiva, nella quale ha raccolto 37 presenze, 7 reti e 2 assist, diventando uno degli uomini più importanti nella rincorsa salvezza del Genoa. Decisivo soprattutto il rendimento avuto nella seconda parte dell’anno, coincisa con l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi, che ha rilanciato squadra e giocatore.

L’attaccante ha espresso tutta la sua soddisfazione per il rinnovo, sottolineando il forte legame creato con l’ambiente rossoblù e con i tifosi, rimasti conquistati dal suo spirito di sacrificio e dalla crescita mostrata durante la stagione.

Grande fiducia anche da parte della dirigenza genoana. Il chief of football Diego Lopez ha definito Colombo un attaccante moderno e un punto fermo per il progetto futuro del club, evidenziando come, nonostante la giovane età, abbia già maturato una notevole esperienza tra i professionisti.

Per il Genoa, la conferma di Colombo rappresenta un tassello importante nella costruzione della squadra della prossima stagione, con l’obiettivo di dare continuità alla crescita mostrata nel finale di campionato.