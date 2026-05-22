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Guardiola lascia il Manchester City: finisce un’era leggendaria

Maggio 22, 2026
scritto daRedazione

Dopo settimane di indiscrezioni, adesso è ufficiale: Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine della stagione. Si chiude così uno dei cicli più vincenti e dominanti della storia del calcio moderno.

Arrivato nell’estate del 2016, il tecnico catalano ha trasformato i Citizens in una macchina perfetta, conquistando ben 20 trofei e diventando l’allenatore più vincente nella storia del club. Un percorso straordinario fatto di calcio spettacolare, record e successi che hanno segnato un’epoca in Inghilterra e in Europa.

L’addio alla panchina, però, non rappresenta una separazione definitiva. Guardiola continuerà infatti il suo percorso all’interno del City Football Group nel ruolo di Ambasciatore Globale. Una nuova avventura che lo vedrà impegnato nella consulenza tecnica per i club del gruppo e nello sviluppo di progetti internazionali.

Tra emozione e nostalgia, Pep ha ricordato anche uno dei suoi primi momenti vissuti a Manchester:
“Quando sono arrivato, la mia prima intervista è stata con Noel Gallagher. Sono uscito pensando: ‘Ok… Noel è qui? Sarà divertente’”.

Manchester si prepara ora a salutare l’uomo che ha cambiato per sempre la storia del City.

Maggio 22, 2026
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