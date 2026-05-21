Giro d’Italia , Sagaerts vince la 12a tappa Eulalio difende la maglia Rosa

Nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026 ha vinto il belga Alec Segaerts, autore di un attacco decisivo a 3 km dal traguardo di Novi Ligure.

Alle sue spalle è arrivato il connazionale Toon Aerts, che ha regolato il gruppo in volata, davanti a Guillermo Thomas Silva. Nono posto per Edoardo Zambanini.

I velocisti principali, tra cui Jonathan Milan, sono rimasti staccati sull’ultimo GPM e hanno perso oltre quattro minuti.

In classifica generale resta in maglia rosa l’ecuadoriano Afonso Eulalio, che grazie agli abbuoni del traguardo volante ha aumentato il vantaggio a 33 secondi su Jonas Vingegaard e 2’03” su Thymen Arensman.

La tredicesima tappa porterà il gruppo da Alessandria a Verbania: 189 km con percorso pianeggiante fino al Lago Maggiore e tre salite concentrate negli ultimi 30 chilometri.

ella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026 ha vinto il belga Alec Segaerts, autore di un attacco decisivo a 3 km dal traguardo di Novi Ligure.

Alle sue spalle è arrivato il connazionale Toon Aerts, che ha regolato il gruppo in volata, davanti a Guillermo Thomas Silva. Nono posto per Edoardo Zambanini.

I velocisti principali, tra cui Jonathan Milan, sono rimasti staccati sull’ultimo GPM e hanno perso oltre quattro minuti.

In classifica generale resta in maglia rosa l’ecuadoriano Afonso Eulalio, che grazie agli abbuoni del traguardo volante ha aumentato il vantaggio a 33 secondi su Jonas Vingegaard e 2’03” su Thymen Arensman.

La tredicesima tappa porterà il gruppo da Alessandria a Verbania: 189 km con percorso pianeggiante fino al Lago Maggiore e tre salite concentrate negli ultimi 30 chilometri.

L’ORDINE D’ARRIVO DELLA 12^ TAPPA

1) Alec Segaert – 3:53:00

2) Toon Aerts +3”

3) Guillermo Thomas Silva – S.T.

4) Ethan Vernon – S.T.

5) Jasper Stuyven – S.T.

6) Orluis Aular – S.T.

7) Madis Mikhels – S.T.

8) Jhonatan Narvaez – S.T.

9) Edoardo Zambanini – S.T.

10) Sakarias Keller Loland – S.T.

LA CLASSIFICA GENERALE: MAGLIA ROSA

1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) 48h10:38

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +33″

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +2’03”

4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +2’30”

5. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +2’50”

6. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’12”

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +3’34”

8. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +3’40”

9. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’42”

10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +4’15”

LA CLASSIFICA A PUNTI: MAGLIA CICLAMINO

Paul Magnier – 130 punti Jhonatan Narvaez – 119 punti Jonathan Milan – 76 punti Guillermo Silva – 70 punti Alec Segaert – 62 punti

LA CLASSIFICA DEGLI SCALATORI: MAGLIA AZZURRA

LA CLASSIFICA DEI GIOVANI: MAGLIA BIANCA