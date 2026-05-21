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Giro d’Italia , Sagaerts vince la 12a tappa Eulalio difende la maglia Rosa

Giro d’Italia , Sagaerts vince la 12a tappa Eulalio difende la maglia Rosa

Maggio 21, 2026
scritto daRedazione

Nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026 ha vinto il belga Alec Segaerts, autore di un attacco decisivo a 3 km dal traguardo di Novi Ligure.

Alle sue spalle è arrivato il connazionale Toon Aerts, che ha regolato il gruppo in volata, davanti a Guillermo Thomas Silva. Nono posto per Edoardo Zambanini.

I velocisti principali, tra cui Jonathan Milan, sono rimasti staccati sull’ultimo GPM e hanno perso oltre quattro minuti.

In classifica generale resta in maglia rosa l’ecuadoriano Afonso Eulalio, che grazie agli abbuoni del traguardo volante ha aumentato il vantaggio a 33 secondi su Jonas Vingegaard e 2’03” su Thymen Arensman.

La tredicesima tappa porterà il gruppo da Alessandria a Verbania: 189 km con percorso pianeggiante fino al Lago Maggiore e tre salite concentrate negli ultimi 30 chilometri.

ella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026 ha vinto il belga Alec Segaerts, autore di un attacco decisivo a 3 km dal traguardo di Novi Ligure.

Alle sue spalle è arrivato il connazionale Toon Aerts, che ha regolato il gruppo in volata, davanti a Guillermo Thomas Silva. Nono posto per Edoardo Zambanini.

I velocisti principali, tra cui Jonathan Milan, sono rimasti staccati sull’ultimo GPM e hanno perso oltre quattro minuti.

In classifica generale resta in maglia rosa l’ecuadoriano Afonso Eulalio, che grazie agli abbuoni del traguardo volante ha aumentato il vantaggio a 33 secondi su Jonas Vingegaard e 2’03” su Thymen Arensman.

La tredicesima tappa porterà il gruppo da Alessandria a Verbania: 189 km con percorso pianeggiante fino al Lago Maggiore e tre salite concentrate negli ultimi 30 chilometri.

L’ORDINE D’ARRIVO DELLA 12^ TAPPA

  • 1) Alec Segaert – 3:53:00
  • 2) Toon Aerts +3”
  • 3) Guillermo Thomas Silva – S.T.
  • 4) Ethan Vernon – S.T.
  • 5) Jasper Stuyven – S.T.
  • 6) Orluis Aular – S.T.
  • 7) Madis Mikhels – S.T.
  • 8) Jhonatan Narvaez – S.T.
  • 9) Edoardo Zambanini – S.T.
  • 10) Sakarias Keller Loland – S.T.

LA CLASSIFICA GENERALE: MAGLIA ROSA

  • 1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) 48h10:38
  • 2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +33″
  • 3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +2’03”
  • 4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +2’30”
  • 5. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +2’50”
  • 6. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’12”
  • 7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +3’34”
  • 8. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +3’40”
  • 9. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’42”
  • 10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +4’15”

LA CLASSIFICA A PUNTI: MAGLIA CICLAMINO

  1. Paul Magnier – 130 punti
  2. Jhonatan Narvaez – 119 punti
  3. Jonathan Milan – 76 punti 
  4. Guillermo Silva – 70 punti
  5. Alec Segaert – 62 punti

LA CLASSIFICA DEGLI SCALATORI: MAGLIA AZZURRA

LA CLASSIFICA DEI GIOVANI: MAGLIA BIANCA

  1. Afonso Eulalio – 39:40:34
  2. Giulio Pellizzari +03:42
  3. Markel Beloki +04:20
  4. Mathys Rondel +04:51
  5. Davide Piganzoli +05:3

Maggio 21, 2026
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Maggio 21, 2026

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