Giro d’Italia , Sagaerts vince la 12a tappa Eulalio difende la maglia Rosa

Nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026 ha vinto il belga Alec Segaerts, autore di un attacco decisivo a 3 km dal traguardo di Novi Ligure.
Alle sue spalle è arrivato il connazionale Toon Aerts, che ha regolato il gruppo in volata, davanti a Guillermo Thomas Silva. Nono posto per Edoardo Zambanini.
I velocisti principali, tra cui Jonathan Milan, sono rimasti staccati sull’ultimo GPM e hanno perso oltre quattro minuti.
In classifica generale resta in maglia rosa l’ecuadoriano Afonso Eulalio, che grazie agli abbuoni del traguardo volante ha aumentato il vantaggio a 33 secondi su Jonas Vingegaard e 2’03” su Thymen Arensman.
La tredicesima tappa porterà il gruppo da Alessandria a Verbania: 189 km con percorso pianeggiante fino al Lago Maggiore e tre salite concentrate negli ultimi 30 chilometri.
ella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026 ha vinto il belga Alec Segaerts, autore di un attacco decisivo a 3 km dal traguardo di Novi Ligure.
Alle sue spalle è arrivato il connazionale Toon Aerts, che ha regolato il gruppo in volata, davanti a Guillermo Thomas Silva. Nono posto per Edoardo Zambanini.
I velocisti principali, tra cui Jonathan Milan, sono rimasti staccati sull’ultimo GPM e hanno perso oltre quattro minuti.
In classifica generale resta in maglia rosa l’ecuadoriano Afonso Eulalio, che grazie agli abbuoni del traguardo volante ha aumentato il vantaggio a 33 secondi su Jonas Vingegaard e 2’03” su Thymen Arensman.
La tredicesima tappa porterà il gruppo da Alessandria a Verbania: 189 km con percorso pianeggiante fino al Lago Maggiore e tre salite concentrate negli ultimi 30 chilometri.
L’ORDINE D’ARRIVO DELLA 12^ TAPPA
- 1) Alec Segaert – 3:53:00
- 2) Toon Aerts +3”
- 3) Guillermo Thomas Silva – S.T.
- 4) Ethan Vernon – S.T.
- 5) Jasper Stuyven – S.T.
- 6) Orluis Aular – S.T.
- 7) Madis Mikhels – S.T.
- 8) Jhonatan Narvaez – S.T.
- 9) Edoardo Zambanini – S.T.
- 10) Sakarias Keller Loland – S.T.
LA CLASSIFICA GENERALE: MAGLIA ROSA
- 1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) 48h10:38
- 2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +33″
- 3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +2’03”
- 4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +2’30”
- 5. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +2’50”
- 6. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’12”
- 7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +3’34”
- 8. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +3’40”
- 9. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’42”
- 10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +4’15”
LA CLASSIFICA A PUNTI: MAGLIA CICLAMINO
- Paul Magnier – 130 punti
- Jhonatan Narvaez – 119 punti
- Jonathan Milan – 76 punti
- Guillermo Silva – 70 punti
- Alec Segaert – 62 punti
LA CLASSIFICA DEGLI SCALATORI: MAGLIA AZZURRA
LA CLASSIFICA DEI GIOVANI: MAGLIA BIANCA
- Afonso Eulalio – 39:40:34
- Giulio Pellizzari +03:42
- Markel Beloki +04:20
- Mathys Rondel +04:51
- Davide Piganzoli +05:3