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Addio al “Gigante Buono”: E’ morto Francesco De Piccoli, il primo oro olimpico della Boxe Azzurra

Addio al “Gigante Buono”: E’ morto Francesco De Piccoli, il primo oro olimpico della Boxe Azzurra

Maggio 22, 2026
scritto daRedazione

Il pugilato italiano perde una delle sue figure più iconiche: Francesco De Piccoli, primo campione olimpico della boxe azzurra, è scomparso all’età di 89 anni. A darne notizia è stata la Federazione Pugilistica Italiana, che ha espresso profondo cordoglio per la morte del leggendario peso massimo.

Nato a Venezia, De Piccoli entrò nella storia dello sport italiano ai Giochi Olimpici di Roma 1960, quando conquistò la medaglia d’oro nei pesi massimi, diventando il primo pugile italiano a raggiungere un simile traguardo. Un successo che lo ha reso un simbolo assoluto della boxe nazionale.

Per tutti gli appassionati era il “Gigante buono”, soprannome che raccontava perfettamente la sua combinazione di potenza sul ring e grande umanità fuori dalle corde.

La FPI lo ha ricordato con un messaggio commosso: “Continuerai per sempre a boxare nei nostri cuori”. Il presidente federale Flavio D’Ambrosi, a nome dell’intero movimento pugilistico italiano, ha espresso il proprio dolore e disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni del fine settimana.

Con l’oro di Roma 1960, De Piccoli ha scritto una pagina indelebile della storia dello sport italiano, lasciando un’eredità che va oltre i risultati e resta viva nella memoria del pugilato azzurro.

Maggio 22, 2026
scritto daRedazione
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