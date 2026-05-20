Volleyball Nations League 2026, l’Italia svela i 30 convocati: De Giorgi guida la corsa azzurra verso le Finals

La Nazionale maschile di pallavolo dell’Italia è pronta a ripartire. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato la lista dei 30 giocatori scelti per affrontare la Volleyball Nations League 2026, competizione che vedrà gli azzurri protagonisti dopo il secondo posto conquistato nell’ultima edizione e il titolo mondiale ancora cucito sul petto.

L’avventura dell’Italia scatterà dal 10 al 14 giugno a Ottawa, sede della prima settimana di gare. Qui gli azzurri sfideranno in successione Nazionale maschile di pallavolo della Francia, Nazionale maschile di pallavolo della Germania, Nazionale maschile di pallavolo della Turchia e Nazionale maschile di pallavolo degli Stati Uniti.

Successivamente il gruppo si trasferirà a Lubiana per la seconda week della manifestazione, in programma dal 24 al 28 giugno, prima dell’ultima tappa della fase intercontinentale che si giocherà nella regione di Kansai dal 15 al 20 luglio. Le Finals della competizione andranno invece in scena a Ningbo dal 29 luglio al 2 agosto.

Tra i nomi più attesi spiccano quelli del capitano Simone Giannelli, di Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, colonne portanti del gruppo azzurro insieme all’opposto Yuri Romanò. Presente anche Kamil Rychlicki, pronto a dare esperienza e qualità al reparto offensivo.

De Giorgi ha scelto un gruppo ampio e competitivo, mescolando campioni affermati e giovani talenti con l’obiettivo di arrivare fino in fondo a una manifestazione sempre più prestigiosa nel panorama internazionale della pallavolo.

Questi i convocati:

Palleggiatori: Simone Giannelli, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli, Mattia Boninfante.

Schiacciatori: Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro, Tommaso Ichino, Mattia Orioli.

Centrali: Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Roberto Russo, Pardo Mati, Andrea Truocchio, Giovanni Gargiulo, Leandro Mosca.

Opposti: Kamil Rychilicki, Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta, Tommaso Guzzo.

Liberi: Gabriele Laurenzano, Fabio Balaso, Matteo Staforini, Domenico Pace.