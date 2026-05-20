IFL 2026: Frogs Legnano tornano in campo a Magnago Domenidca 24 maggio contro i Guelfi Firenze

Dopo due bye week consecutive, i FROGS Legnano tornano sul campo di Magnago (MI) nella Week 12, domenica 24 maggio, per una delle sfide più impegnative e attese della stagione 2026 della Italian Football League (IFL), la partita contro Guelfi Firenze, attuali Campioni d’Italia e primi in classifica.

La formazione toscana, ancora imbattuta in questa stagione, si è imposta con ampi margini contro tutti gli avversari affrontati. Per i neroargento, già confermati ai playoff con un record positivo di 5 – 1, sarà quindi una prova importante per misurare il proprio livello contro quella che oggi rappresenta il riferimento della IFL.

“Sappiamo perfettamente il valore dei Guelfi e il tipo di partita che ci aspetta” commenta Ettore Guarneri, presidente FROGS Legnano. “Affrontiamo una squadra costruita per vincere, che sta dimostrando grande continuità e qualità in ogni reparto. Per noi sarà fondamentale restare concentrati, giocare con disciplina e cercare di mettere in campo la migliore prestazione possibile. Partite come questa sono anche un’opportunità di crescita per tutta la squadra”.

Kick off fissato per domenica 24 maggio alle ore 16:00 al Centro Sportivo di Magnago.

foto: Webpam