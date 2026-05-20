Scandalo “Spygate” in Championship: Southampton escluso dai playoff, Middlesbrough riammesso

Clamoroso colpo di scena nel calcio inglese: il Southampton è stato escluso dalla finale playoff di Championship dopo il verdetto della commissione disciplinare della English Football League sul caso “Spygate”. La decisione ribalta completamente il quadro della corsa alla Premier League e riporta in gioco il Middlesbrough, che sfiderà l’Hull City a Wembley sabato 23 maggio.

L’inchiesta era nata dopo che un analista del Southampton era stato sorpreso a spiare un allenamento a porte chiuse del Middlesbrough prima della semifinale d’andata dei playoff. Un episodio che ha portato all’apertura immediata di un procedimento disciplinare da parte dell’EFL.

La commissione indipendente, gestita da Sport Resolutions, si è riunita nelle ultime ore e ha emesso una sentenza durissima: esclusione immediata del Southampton dagli spareggi promozione e penalizzazione di quattro punti da scontare nella stagione 2026/27.

Determinante l’ammissione di colpevolezza da parte del club, che ha riconosciuto “molteplici violazioni del regolamento EFL relative alle riprese non autorizzate degli allenamenti di altre squadre”. Tra gli episodi contestati figurano anche presunte attività di osservazione illecita in occasione delle sfide contro Oxford United nel dicembre 2025 e Ipswich Town nell’aprile 2026, oltre al caso Middlesbrough esploso nelle ultime settimane.

Secondo il regolamento della lega inglese, è vietato assistere o registrare sedute di allenamento di un altro club nelle 72 ore precedenti una partita ufficiale. La violazione di queste norme è stata considerata particolarmente grave dalla commissione disciplinare, che ha deciso di intervenire con una sanzione esemplare.

Per il Southampton resta ora aperta soltanto la strada del ricorso: il club avrà tempo fino a domani per contestare ufficialmente la decisione. Nel frattempo, però, il Middlesbrough torna clamorosamente in corsa per la promozione in Premier League.