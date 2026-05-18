Modric eterno: a 40 anni punta al quinto Mondiale con la Croazia

Luka Modric non smette di stupire. Il fuoriclasse croato, oggi al Milan, è stato inserito dal commissario tecnico Zlatko Dalic nella lista dei convocati per il Mondiale 2026 che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Per il centrocampista sarà la quinta partecipazione alla Coppa del Mondo, un traguardo raggiunto da pochissimi campioni nella storia del calcio.

Dopo aver trascinato la Croazia allo storico secondo posto nel 2018 e al terzo nel 2022, Modric si prepara ancora una volta a guidare la nazionale balcanica in una competizione internazionale da protagonista. Un percorso straordinario per il 40enne, che durante il torneo potrebbe anche tagliare il prestigioso traguardo delle 200 presenze con la maglia della Croazia: al momento è fermo a quota 196.

Nel corso della sua carriera, Modric ha preso parte ai Mondiali del 2006, 2014, 2018 e 2022. L’unica assenza resta quella del 2010, quando la Croazia non riuscì a qualificarsi alla fase finale. Con la presenza in Nordamerica entrerà così nel ristretto gruppo dei giocatori con almeno cinque Mondiali disputati, insieme a leggende come Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Rafa Márquez, Andrés Guardado e Yuto Nagatomo. Nel frattempo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sono pronti addirittura a raggiungere quota sei partecipazioni.

La pre-lista diramata da Dalic comprende 26 giocatori più sette riserve e non presenta particolari sorprese. L’assenza più pesante è quella di Marcelo Brozovic, mentre la lista definitiva sarà ufficializzata entro il 1° giugno.

Resta infine da capire se Modric dovrà giocare con una maschera protettiva dopo il recente infortunio al volto rimediato nella sfida tra Milan e Juventus. La Croazia è stata inserita nel gruppo L e affronterà Inghilterra, Panama e Ghana nella fase a gironi.

L’elenco dei convocati:

Portieri: Dominic Livakovic (Dinamo), Dominik Kotarski (Copenhagen), Ivor Pandur (Hull City)

Difensori: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Monaco), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Amburgo)

Centrocampisti: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

Attaccanti: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Friburgo)