Hockey- L’anno dei Crazy Bees: doppio titolo alle Final Four LHL 2026

I Crazy Bees Varese sono i nuovi campioni di Categoria A e B: mai nessuna squadra aveva vinto due titoli nella stessa edizione, e quello della A raddoppia il successo del 2025. Il Presidente LHL Trasente: “Movimento solido e in crescita”.

Foto: Michele Del Re

Le Final Four 2026 della Lega Hockey Libertas hanno scritto una pagina della propria storia: i Varese Crazy Bees hanno conquistato il titolo delle Categorie A e B nella stessa edizione, un risultato che non si era mai visto in sei anni di competizione, per di più sul ghiaccio di casa dell’Acinque Ice Arena.

In Categoria A, la finale è stata una nuova battaglia con il Real Torino dopo quella 2025, decisa solo ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e dell’overtime. I Crazy Bees si confermano campioni per il secondo anno consecutivo, primo caso della categoria. Il podio si completa con i Fighters al terzo posto, quarto il Fanano.

Anche in Categoria B la finale ha replicato l’atto conclusivo della scorsa edizione: questa volta però i Crazy Bees hanno superato i Fighters campioni uscenti con un netto 5-1. Terzo posto per gli Sgularat, che hanno avuto la meglio nel derby con i Diavoli Rossoneri.

Daniele Trasente, Presidente della Lega Hockey Libertas, traccia un bilancio dell’annata: “È stata una stagione molto positiva: tante squadre si sono consolidate, ma la competizione è alta, e allo stesso modo il fair play. Ciò che mi rende più orgoglioso è vedere i giocatori maturare: alcuni che l’anno scorso giocavano in C quest’anno hanno fatto il salto in B, e lo stesso è successo fra B e A. È il segnale che il sistema funziona.” E il futuro? “Ancora più incoraggiante: l’interesse generato dalle Olimpiadi ha già portato tante persone a provare l’hockey per la prima volta, e non solo a Milano. L’anno prossimo ci aspettiamo numeri ancora in crescita.”

Risultati Cat. A

Semifinale: Real Torino – Fighters Milano 4-2

Semifinale: Varese Crazy Bees – Fanano Miners 9-1

Finale 3o posto: Fighters Milano – Fanano Miners 7-2

Finale: Varese Crazy Bees – Real Torino 2-1 (shootout)

Risultati Cat. B

Semifinale: Fighters Milano – Diavoli Rossoneri 3-1

Semifinale: Varese Crazy Bees – Sgularat Milano 9-2

Finale 3o posto: Diavoli Rossoneri – Sgularat Milano 2-4

Finale: Varese Crazy Bees – Fighters Milano 5-1

Appuntamento ora al 24 maggio, sempre all’Acinque Ice Arena di Varese, per le finali di Categoria C.

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La Lega Hockey Libertas organizza e gestisce i campionati di hockey su ghiaccio sotto l’egida di Libertas, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Nella stagione 2025/26 riunisce oltre 1.000 atleti e atlete in tre categorie senior e un campionato junior, con particolare radicamento nel nord-ovest italiano.