Roma in ansia: grave stop per N’Dicka, il Mondiale ora è in bilico

La Roma perde Evan N’Dicka nel momento decisivo della stagione e la Costa d’Avorio teme di dover rinunciare a uno dei suoi uomini chiave per l’inizio del Mondiale. Gli esami svolti dal difensore dopo il derby contro la Lazio hanno infatti confermato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro.
Un infortunio importante che costringerà il centrale giallorosso a saltare l’ultima sfida di campionato contro il Verona al Bentegodi. Una tegola pesante per la Roma, che dovrà fare a meno di uno dei giocatori più continui e affidabili della stagione proprio nel finale.
Ma la preoccupazione maggiore riguarda adesso la nazionale ivoriana. Il recupero di N’Dicka appare complicato nei tempi previsti e la sua presenza per la gara d’esordio ai Mondiali contro l’Ecuador, in programma il 15 giugno, resta fortemente a rischio.
Nelle prossime settimane il difensore seguirà un programma specifico di recupero nel tentativo di tornare a disposizione il prima possibile. Lo staff medico della Costa d’Avorio monitorerà costantemente le sue condizioni, sperando di poter riavere il leader della difesa almeno per la fase successiva del torneo.
L’infortunio subito nella stracittadina rischia quindi di avere conseguenze pesanti non solo per il finale di stagione della Roma, ma anche per il cammino mondiale della selezione africana.