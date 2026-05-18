Conte-Napoli, quale futuro con il tecnico salentino? Un rebus: ecco chi può arrivare sulla panchina azzurra

Antonio Conte resta oppure lascerà il Napoli a fine stagione? È questa la domanda che in queste ore tiene con il fiato sospeso i tifosi azzurri. Dopo settimane di indiscrezioni, dichiarazioni enigmatiche e rumors sempre più insistenti, il futuro dell’allenatore salentino appare ancora tutto da scrivere.

Conte, protagonista di una stagione importante alla guida del Napoli, avrebbe già comunicato le proprie intenzioni al presidente Aurelio De Laurentiis, ma il confronto decisivo sarebbe atteso soltanto dopo l’ultima gara stagionale. Nessuna conferma ufficiale, dunque, ma una situazione che continua ad alimentare dubbi e tensioni attorno all’ambiente partenopeo.

Da una parte il club vorrebbe proseguire il progetto tecnico insieme all’ex CT della Nazionale, magari con un rinnovo e maggiori garanzie sul mercato. Dall’altra, però, restano alcuni nodi legati alla programmazione futura, alla gestione della rosa e agli obiettivi europei che potrebbero spingere Conte verso una clamorosa separazione.

Intanto iniziano già a circolare i primi nomi per l’eventuale dopo-Conte. Tra i profili più graditi alla dirigenza azzurra spunta Enzo Maresca, allenatore giovane e con idee di gioco moderne, considerato uno dei tecnici emergenti più interessanti del panorama europeo.

Occhio anche a Vincenzo Italiano, da tempo apprezzato da De Laurentiis per il suo calcio offensivo e spettacolare. Sullo sfondo restano poi nomi di grande esperienza come un ritoreno di Maurizio Sarri , lonatano quello di Gian Piero Gasperini , mentre il sogno di parte della tifoseria continua a chiamarsi Roberto De Zerbi, e Jurgen Klopp da tempoi a riposo , ma potrebbe ritornare e convincerlo a rimettersi in giocoa allenando una squadra qualificata in Champions League.

La sensazione, almeno per ora, è che il Napoli stia tentando in tutti i modi di trattenere Conte. Ma nel calcio, si sa, tutto può cambiare in pochi giorni. E il futuro della panchina azzurra resta più incerto che mai.