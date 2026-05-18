Serie A, ultimo atto , da brividi: tutto in 90 minuti tra Champions e salvezza

La Serie A si prepara a vivere un finale di stagione infuocato. La Lega ha ufficializzato il programma dell’ultima giornata e sarà una vera e propria “notte dei verdetti”: domenica 24 maggio, alle ore 20.45, cinque partite decisive si giocheranno in contemporanea per assegnare gli ultimi posti europei e decretare le squadre salve e quelle condannate.

Un epilogo spettacolare, carico di tensione e adrenalina, con tifosi e squadre pronti a vivere novanta minuti che valgono una stagione intera.

Ad aprire il weekend sarà la sfida di venerdì sera tra Fiorentina e Atalanta, mentre sabato toccherà ai campioni d’Italia dell’Inter impegnati sul campo del Bologna. In serata spazio anche a Lazio-Pisa.

Domenica il programma entrerà nel vivo: alle 15 andrà in scena Parma-Sassuolo, mentre alle 18 il Napoli ospiterà l’Udinese.

Poi, alle 20.45, il gran finale in contemporanea con riflettori puntati su tutti i campi: Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como.

La scelta della contemporaneità garantirà la massima regolarità sportiva in una serata che promette emozioni, colpi di scena e verdetti fino all’ultimo secondo. Il campionato italiano si prepara così a chiudere con uno dei finali più emozionanti degli ultimi anni.

Di nuovo domenica, alle 15 giocheranno Parma e Sassuolo, alle 18 il Napoli contro l’Udinese. Ecco le decisioni della Lega Serie A:



Venerdì 22 maggio

ore 20.45 Fiorentina-Atalanta



Sabato 23 maggio

ore 18.00 Bologna-Inter

ore 20.45 Lazio-Pisa



Domenica 24 maggio

ore 15.00 Parma-Sassuolo

ore 18.00 Napoli-Udinese

ore 20.45 Cremonese-Como

ore 20.45 Lecce-Genoa

ore 20.45 Milan-Cagliari

ore 20.45 Torino-Juventus

ore 20.45 Verona-Roma