Inter campione: Chivu esalta il gruppo dopo il double scudetto eCoppa Italia

L’Inter festeggia a San Siro una stagione straordinaria coronata dalla vittoria di Serie A e Coppa Italia, completando così il double. Durante la cerimonia, Cristian Chivu ha condiviso le sue sensazioni ai microfoni di DAZN, sottolineando soprattutto il valore del collettivo.

L’allenatore ha evidenziato come il successo sia il risultato del lavoro di un gruppo unito, fatto di giocatori che hanno saputo affrontare ogni momento con impegno, entusiasmo e ambizione. Secondo Chivu, i trofei conquistati rappresentano la naturale conseguenza di una squadra che ha sempre messo davanti a tutto sacrificio e spirito di squadra.

Ripercorrendo la stagione, ha ricordato un cammino non sempre lineare: momenti positivi come la vittoria di Lecce che ha consolidato la corsa al titolo, ma anche passaggi complicati come il derby perso e i pareggi contro Atalanta e Fiorentina. Partite come quelle contro Roma e Como, invece, sono state decisive nel delineare il percorso finale.

Chivu ha poi dedicato il successo al mondo Inter e alla sua famiglia, sottolineando come il principale obiettivo fosse ricompattare l’ambiente dopo le difficoltà della stagione precedente, risultato che ritiene pienamente raggiunto.

Infine, ha ribadito di non avere bisogno di riconoscimenti personali, preferendo lasciare spazio al lavoro della squadra e della società che gli ha dato fiducia. La serata, tra festeggiamenti e pullman scoperto, si è chiusa nel segno dell’entusiasmo e della celebrazione condivisa con i tifosi.