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Panatta applaude Sinner: 50 anni dopo un italiano domina di nuovo il Centrale

Panatta applaude Sinner: 50 anni dopo un italiano domina di nuovo il Centrale

Maggio 17, 2026
scritto daRedazione

Vedere Jannik Sinner trionfare al Foro Italico emoziona anche chi ha scritto la storia del tennis italiano mezzo secolo fa. Adriano Panatta, vincitore degli Internazionali d’Italia nel 1976, non nasconde la sua gioia: “Vederlo vincere sul Centrale è qualcosa di speciale. Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato la vita, e ritrovare oggi un italiano con questa personalità e questo gioco mi fa davvero piacere”.

Panatta sottolinea la forza e la maturità di Sinner: “Contro un avversario solido come Casper Ruud ha dimostrato calma, coraggio e determinazione nei momenti decisivi. Il pubblico romano aspettava un momento così e sa riconoscere chi entra in campo con rispetto e carattere. Oggi Jannik se l’è preso tutto”.

Conclude poi con un plauso sincero: “Jannik è un esempio per tutti. Le mie più sentite congratulazioni a un ragazzo che ha saputo scrivere una nuova pagina storica del tennis italiano”.

Maggio 17, 2026
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