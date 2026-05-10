Liga senza pause: Europa e salvezza ancora tutte da scrivere

Una giornata “silenziosa” solo in apparenza quella di Liga, ma pesante negli equilibri. Tra pareggi, occasioni mancate e scontri bloccati, la classifica resta compressa sia nella corsa all’Europa sia nella lotta per non retrocedere.

Getafe frenato, le inseguitrici si avvicinano

Il Getafe non va oltre lo 0-0 contro il Real Oviedo, in una partita resa ancora più complicata dall’espulsione che ha lasciato gli ospiti in nove uomini. Un’occasione mancata per allungare in zona Europa che, invece, riapre completamente i giochi.

Alle spalle del Getafe salgono pressione e ambizioni del Real Sociedad e Athletic Club, entrambe ferme a quota 44 punti e sempre più dentro la bagarre per un piazzamento continentale. Il tutto mentre i baschi di Nico Williams arrivano dal ko per 1-0 contro il Valencia , deciso dal gol di Sadiq.

Villarreal solido, Mallorca senza strappi

Nel mezzo della classifica continua il momento stabile del Villarreal , che impatta 1-1 sul campo del Mallorca e consolida la propria posizione.

Per il Villarreal a segno Ayoze Pérez, mentre per i padroni di casa risponde Vedat Muriqi, in una gara che non cambia però in modo significativo la situazione di classifica delle due squadre.

Tutto aperto a tre giornate dalla fine

Con tre turni ancora da giocare, la Liga resta completamente in bilico. La corsa ai posti europei coinvolge più squadre e promette un finale incandescente, mentre in zona salvezza basta un passo falso per cambiare completamente gli scenari.

Una giornata senza scossoni clamorosi, ma che conferma una certezza: in questo campionato, nessun verdetto è ancora scritto.