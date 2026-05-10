Arsenal da batticuore: Trossard decide il derby, il titolo ora è davvero vicino

L’Arsenal stringe i denti, soffre fino all’ultimo secondo e conquista una vittoria che può cambiare la storia della Premier League. Nel derby contro il West Ham United FC basta un guizzo di Leandro Trossard all’83’ per regalare ai Gunners un preziosissimo 1-0 e tenere a distanza il Manchester City .

Tre punti pesantissimi per la squadra di Mikel Arteta, che continua a inseguire un titolo inglese che a Londra nord manca ormai da più di due decenni.

Raya salva tutto, Trossard colpisce

La partita è tesa, bloccata e piena di pressione. L’Arsenal prova a controllare il possesso ma fatica a trovare spazi contro un West Ham aggressivo e determinato a giocarsi le ultime speranze salvezza.

I Gunners costruiscono diverse occasioni con Trossard e Riccardo Calafiori, ma il momento che rischia di cambiare la serata arriva al 79’.

Mateus Fernandes si presenta davanti alla porta, ma David Raya compie una parata straordinaria che tiene in vita l’Arsenal.

È la svolta della partita.

Quattro minuti più tardi Trossard raccoglie palla al limite e con un destro preciso firma il gol che fa esplodere il settore ospiti.

VAR decisivo nel recupero

Il finale è carico di tensione. Al 95’ il West Ham trova il pareggio con Callum Wilson, ma dopo la revisione al monitor l’arbitro annulla tutto per un fallo su Raya nell’azione che porta al gol.

Una decisione che scatena proteste e consegna all’Arsenal una vittoria pesantissima nella corsa al titolo.

Arteta vede il traguardo

L’unica nota stonata per Arteta è l’infortunio di Ben White, costretto a uscire nel primo tempo. Ma il successo permette comunque ai Gunners di restare davanti e mettere ulteriore pressione al Manchester City.

A due giornate dalla fine, il sogno Premier dell’Arsenal non è più soltanto un’illusione. E dopo una notte così sofferta, a Londra qualcuno ha già iniziato a crederci davvero.