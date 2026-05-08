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Borussia Dortmund, vittoria pesante: 3-2 all’Eintracht e secondo posto blindato
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Borussia Dortmund, vittoria pesante: 3-2 all’Eintracht e secondo posto blindato

Maggio 8, 2026
scritto daRedazione

Il Borussia Dortmund conferma il suo ottimo momento in Bundesliga e supera l’Eintracht Francoforte per 3-2 nella 33ª giornata di campionato. Un successo importante che consolida il secondo posto in classifica e avvicina i gialloneri alla chiusura della stagione nelle posizioni di vertice.

La squadra di Dortmund dimostra ancora una volta solidità e concretezza nei momenti chiave del match, riuscendo a gestire una gara combattuta e ricca di intensità fino al fischio finale.

Con questa vittoria il Borussia sale a 70 punti e mantiene saldamente la seconda posizione in classifica, mentre l’Eintracht Francoforte resta fermo a quota 43 e scivola all’ottavo posto, complicando il proprio cammino in ottica europea.

Un risultato che pesa nella corsa ai piazzamenti alti della Bundesliga e che conferma la continuità del Dortmund nella fase decisiva della stagione.

Maggio 8, 2026
scritto daRedazione
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