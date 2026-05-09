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Grosso: “Blackout decisivo, il Torino ci ha puniti con qualità”
Torino, D’Aversa ” ora non pesno al mio futuro , mi godo la vittoria con i ragazzi””

Torino, D’Aversa ” ora non pesno al mio futuro , mi godo la vittoria con i ragazzi””

Maggio 9, 2026
scritto daRedazione

Il Torino conquista una preziosa vittoria in rimonta contro il Sassuolo e, al termine della gara, Roberto D’Aversa si gode il successo esaltando il lavoro svolto dalla squadra nelle ultime settimane. Il tecnico granata ha sottolineato l’impegno quotidiano del gruppo e la crescita mostrata soprattutto nelle partite casalinghe.

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore ha ribadito come gli obiettivi del Torino debbano andare oltre la semplice permanenza in Serie A.

D’Aversa ha poi spiegato la scelta di accettare un incarico di breve durata, convinto fin dal primo momento delle qualità della rosa granata.

Sul proprio futuro, però, il tecnico preferisce non sbilanciarsi. Dopo il triplice fischio, tutta la sua attenzione è rivolta al gruppo e al rapporto costruito con i giocatori.

Il successo contro il Sassuolo conferma il buon momento del Torino, che nelle ultime settimane sta mostrando continuità di risultati e una ritrovata fiducia nei propri mezzi

Maggio 9, 2026
scritto daRedazione
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