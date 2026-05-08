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Lcce, Di Francesco sfida la Juve: “Servirà una prestazione straordinaria”
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Lcce, Di Francesco sfida la Juve: “Servirà una prestazione straordinaria”

Maggio 8, 2026
scritto daRedazione

Tre partite alla fine, una salvezza ancora da conquistare e un entusiasmo ritrovato dopo il successo di Pisa. Il US Lecce si prepara alla delicata sfida contro la Juventus con la consapevolezza di avere il destino nelle proprie mani.

Alla vigilia del match del Via del Mare, Eusebio Di Francesco chiede ai suoi una prova di coraggio e personalità, ingredienti che i giallorossi sembrano aver ritrovato nel momento più importante della stagione.

“A Pisa ho visto una squadra determinata, con voglia di ottenere risultati importanti. Contro la Juventus servirà una prestazione di altissimo livello, ma nel calcio nulla è impossibile”.

Il tecnico giallorosso pretende attenzione e concretezza contro una delle squadre più forti del campionato:

“Abbiamo lavorato tanto durante la settimana. Ora bisogna trasformare il lavoro in fatti, creando occasioni e sfruttando ogni dettaglio”.

Nessun ragionamento sui diffidati o sui possibili calcoli legati alla classifica:

“Non faccio conti. La partita più importante è quella di domani e devo mettere in campo la formazione migliore possibile”.

Infine, Di Francesco evita di guardare ai risultati della Cremonese, diretta rivale nella corsa salvezza:

“Dobbiamo pensare solo a noi stessi. Per salvarci serviranno concentrazione, gol e massima attenzione fino alla fine”.

Maggio 8, 2026
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