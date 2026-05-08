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De Rossi: “Salvezza raggiunta ma proviamo ha dare amcora una soddisfazione ai nostri tifosi”
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De Rossi: “Salvezza raggiunta ma proviamo ha dare amcora una soddisfazione ai nostri tifosi”

Maggio 8, 2026
scritto daRedazione

Il Genoa grazie alla guida di Daniele De Rossi , dopo la salvezza raggiunta , guarda già avanti. Lça squadra rossoblù si prepara alla trasferta di Firenze contro la Fiorentina, um natch che il genoa affronterà puntando anche alla conquista dei tre punti in palio.

“Sarà bello provare a vincere anche lì. Gli stimoli non devono mai mancare e queste statistiche possono aiutare, ma la cosa fondamentale resta la nostra prestazione e la crescita della squadra”.

“Secondo me eravamo salvi già da tempo – ha spiegato il tecnico – ma quando è finita Cremonese-Lazio ho pensato davvero: ‘È successo’. È stata una sensazione bellissima, condivisa con tutto lo staff e con Diego Lopez”.

Maggio 8, 2026
scritto daRedazione
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