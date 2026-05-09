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Frosinone da sogno: è di nuovo Serie A, Mantova travolto 5-0
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Frosinone da sogno: è di nuovo Serie A, Mantova travolto 5-0

Maggio 9, 2026
scritto daSergio Chiaretti

Il Frosinone torna ufficialmente in Serie A. La formazione ciociara conquista la promozione diretta nell’ultima giornata di campionato grazie a una prova dominante contro il Mantova, battuto con un netto 5-0 davanti a uno stadio in festa. Fotodi Antonio Fraioli

Dopo due stagioni in Serie B, il club giallazzurro ritrova così il massimo campionato italiano al termine di un percorso convincente e chiuso nel migliore dei modi. La squadra parte fortissimo già nel primo tempo: Calò sblocca il match su calcio di rigore, poi arriva anche l’autorete di Castellini che indirizza definitivamente la gara.

Nella ripresa il Frosinone dilaga e trasforma la serata in una vera celebrazione. A segno Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias, autori delle reti che completano la goleada e fanno esplodere la festa sugli spalti.

Con questo successo i ciociari raggiungono il Venezia, già promosso nelle scorse settimane, completando il quadro delle squadre salite direttamente in Serie A.

Per il Frosinone si tratta di un ritorno fortemente voluto e costruito attraverso una stagione di continuità, qualità e risultati. Ora può partire la festa: il club ciociaro è di nuovo tra le grandi del calcio italiano.

Maggio 9, 2026
scritto daSergio Chiaretti
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