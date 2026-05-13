Premie League – City travolgente: 3-0 al Crystal Palace e Premier ancora aperta

Il Manchester City continua la sua rincorsa al titolo e resta pienamente in corsa per la Premier League. Nel recupero della 31ª giornata, la squadra di Pep Guardiola supera con un netto 3-0 il Crystal Palace e si porta a -2 dalla capolista Arsenal.
All’Etihad Stadium i Citizens indirizzano la gara già nel primo tempo, con due gol nel giro di otto minuti che spaccano il match.
Foden ispira, Semenyo e Marmoush colpiscono
Dopo un avvio vivace del Crystal Palace, il City prende progressivamente il controllo della partita. Al 32’ arriva l’1-0 firmato da Antoine Semenyo, su assist illuminante di Phil Foden.
I londinesi accusano il colpo e poco prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio: ancora Foden protagonista, questa volta in versione rifinitore per il destro vincente di Omar Marmoush, che vale il 2-0 al 40’.
Gestione e tris finale
Nella ripresa il Manchester City controlla ritmo e possesso, senza concedere reali occasioni agli avversari. Il Crystal Palace prova a reagire, ma la squadra di Guardiola gestisce con grande maturità.
All’84’ arriva anche il gol del definitivo 3-0: Rayan Cherki inventa, Savinho finalizza e chiude la partita.
Classifica apertissima
Con questo successo il Manchester City sale a quota 77 punti, riportandosi a soli due punti dall’Arsenal capolista, fermo a 79. Con due giornate ancora da giocare e le squadre a parità di partite, la corsa al titolo resta apertissima e il finale di stagione si preannuncia apertissima a due giornate dalla fine.