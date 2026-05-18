Arsenal a un passo dalla storia: Havertz fa sognare l’Emirates

L’Arsenal vede il traguardo. I Gunners battono 1-0 il Burnley nella penultima giornata di Premier League e si portano a soli 90 minuti da un titolo che a Londra manca da ben 22 anni.

A decidere la sfida dell’Emirates è Kai Havertz, protagonista assoluto della serata. Il tedesco firma il gol vittoria al 37’, svettando di testa sul perfetto cross di Bukayo Saka e facendo esplodere lo stadio biancorosso. Una rete pesantissima che permette alla squadra di Mikel Arteta di salire a 82 punti, mettendo pressione al Manchester City di Guardiola, ora distante cinque lunghezze ma con una partita ancora da recuperare.

Nonostante la differenza di classifica, il Burnley ha reso la vita complicata all’Arsenal. I londinesi hanno dovuto lottare contro la tensione e contro la sfortuna, come dimostra il palo colpito da Trossard nel primo tempo. Anche nella ripresa i Gunners hanno sfiorato più volte il raddoppio, ma hanno rischiato grosso quando Havertz è finito al centro delle polemiche per un duro intervento su Ugochukwu: dopo il controllo VAR, l’arbitro Tierney ha deciso di confermare soltanto il cartellino giallo.

Nel finale l’Emirates ha vissuto minuti interminabili, ma il risultato non è più cambiato. Al triplice fischio è esplosa la festa, anche se il destino del titolo passa ora dal Manchester City. Se la squadra di Guardiola non dovesse vincere sul campo del Bournemouth, impegnato nella corsa Champions League, l’Arsenal potrebbe laurearsi campione d’Inghilterra ancora prima dell’ultima giornata.

Per Arteta e i suoi tifosi il sogno è ormai vicinissimo. Dopo oltre due decenni di attesa, Londra può davvero tornare a tingersi di rosso.