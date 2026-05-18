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Sarri–Lazio, aria di rottura dopo il derby: futuro incerto e ipotesi Atalanta oppure ritorno a Napoli?

Sarri–Lazio, aria di rottura dopo il derby: futuro incerto e ipotesi Atalanta oppure ritorno a Napoli?

Maggio 18, 2026
scritto daRedazione

Dopo il derby, il clima in casa Lazio si è fatto pesante e le parole di Maurizio Sarri hanno alimentato l’idea di una possibile separazione a fine stagione. Il tecnico toscano, nel post-partita, ha mostrato evidente insoddisfazione per la gestione del progetto tecnico, lasciando intendere di non sentirsi pienamente supportato nelle scelte di mercato e nella costruzione della squadra.

Il punto centrale del suo sfogo riguarda proprio il rapporto con la società: Sarri chiede maggiore condivisione e la possibilità di incidere realmente sulla crescita della rosa. Una posizione che, se confermata, renderebbe complicato proseguire insieme anche nella prossima stagione.

Sul fronte dirigenziale, il presidente Claudio Claudio non ha mai gradito questo tipo di uscite pubbliche, ma resta noto per affrontare le situazioni di tensione con pragmatismo. Se il rapporto dovesse essere davvero compromesso, non è escluso che si arrivi a una separazione senza particolari forzature, soprattutto in presenza di divergenze profonde sul progetto tecnico.

Intanto, iniziano a circolare con insistenza le prime ipotesi sul futuro di Sarri. La pista più suggestiva porta all’Atalanta che potrebbe aprire un nuovo ciclo , ma c’è anche la possibilità di un ritorno del tecnico oscano sulla panchna del Napoli se Antonio Conte prenderà in carico la panbchona della Naziopnale azzurra.

Per ora, dunque, si tratta di scenari e valutazioni. Ma il segnale arrivato dopo il derby è chiaro: il futuro di Sarri alla Lazio non è più così solido come sembrava.

Maggio 18, 2026
scritto daRedazione
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