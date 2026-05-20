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Shock playoff in Serie A: Trento sbanca Bologna, Venezia domina ancora Tortona

Maggio 20, 2026
scritto daRedazione

I playoff di Serie A di basket regalano subito emozioni e risultati inattesi. Cade la Virtus Bologna davanti al proprio pubblico contro una brillante Trento, mentre Venezia conferma la propria superiorità su Tortona e si porta a un passo dalla semifinale.

Trento firma l’impresa alla Segafredo Arena

La Dolomiti Energia espugna il parquet della Virtus Bologna vincendo 87-84 e ristabilendo l’equilibrio nella serie sull’1-1. Una prestazione di grande carattere per gli uomini di Galbiati, capaci di reggere la pressione della Segafredo Arena e colpire nei momenti decisivi del match.

L’avvio sorride subito agli ospiti, trascinati dall’energia offensiva di Steward, che guida Trento al vantaggio nel primo quarto. Bologna reagisce nel secondo periodo e riesce a rientrare prima dell’intervallo, ma nella ripresa sale in cattedra Battle, autentico protagonista della serata con 22 punti.

La Virtus prova il tutto per tutto negli ultimi minuti, tornando fino al -1, ma la tripla pesantissima di Jogela spezza definitivamente l’inerzia della gara. I bianconeri si arrendono così a una Trento lucida e concreta, che ora avrà il vantaggio del fattore campo nelle prossime sfide.

Venezia accelera: Tortona travolta nel secondo tempo

Nessuna sorpresa invece al Taliercio, dove Venezia supera ancora Tortona con il punteggio di 87-75 e vola sul 2-0 nella serie.

Per oltre un tempo la Bertram riesce a tenere testa alla Reyer, chiudendo avanti il primo tempo grazie soprattutto alla buona prova offensiva di Gorham. Dopo l’intervallo, però, la squadra di Spahija cambia completamente ritmo.

Il terzo quarto diventa il momento chiave della partita: Venezia alza l’intensità difensiva, corre in transizione e costruisce il break decisivo concedendo appena 11 punti agli avversari. Cole e Parks guidano l’attacco orogranata con qualità e continuità, trascinando i veneti verso un successo mai realmente in discussione nell’ultima frazione.

Con il 2-0 conquistato in casa, la Reyer si presenterà ora in Piemonte con l’occasione di chiudere la serie e conquistare l’accesso alle semifinali.

Maggio 20, 2026
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