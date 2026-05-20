Chelsea batte il Tottenham 2-1: la salvezza per gli Spurs resta in bilico

Il Chelsea si aggiudica il derby di Londra contro il Tottenham, imponendosi per 2-1 nella 37ª giornata di Premier League. I gol dei “Blues” portano la firma di Enzo Fernandez e Andrey Santos, mentre per gli “Spurs” la rete di Richarlison non basta a evitare la sconfitta.
La vittoria del Chelsea consolida la corsa europea per i ragazzi di Graham Potter, che all’ultima giornata si giocheranno un posto in Europa League o Conference League insieme a Sunderland, Brentford e Brighton.
Per il Tottenham, invece, la strada verso la salvezza resta ancora impervia: la squadra di Roberto De Zerbi mantiene solo un vantaggio di due punti sul West Ham, con l’ultima giornata decisiva. Gli Spurs affronteranno in casa l’Everton, mentre il West Ham riceverà il Leeds.
Con questo risultato, il Chelsea può guardare con fiducia alla fase finale della stagione europea, mentre il Tottenham dovrà ottenere almeno un punto per garantirsi la permanenza in Premier League.