Bastoni, Barcellona dice no: l’Inter può tirare un sospiro di sollievo

Il Barcellona ha messo fine alle voci di mercato su Alessandro Bastoni. Secondo quanto riportato da Diario Sport, i blaugrana non stanno più lavorando per portare il difensore dell’Inter in Catalogna.
La decisione sarebbe legata a due fattori principali: da una parte, il tecnico Hansi Flick cerca un centrale con caratteristiche diverse da quelle di Bastoni; dall’altra, l’Inter avrebbe fissato un prezzo ritenuto troppo alto dai catalani.
Per il momento, quindi, Bastoni resta un punto fermo della difesa nerazzurra, mentre il Barcellona guarda altrove per rinforzare il reparto difensivo.