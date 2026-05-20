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Bastoni, Barcellona dice no: l’Inter può tirare un sospiro di sollievo
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Bastoni, Barcellona dice no: l’Inter può tirare un sospiro di sollievo

Maggio 20, 2026
scritto daRedazione
Alessandro Bastoni (FC Internazionale) during the Serie A TIM football match between Torino FC and Internazionale Milano at Stadio Grande Torino on 14th Mars, 2021 in Turin, Italy.

Il Barcellona ha messo fine alle voci di mercato su Alessandro Bastoni. Secondo quanto riportato da Diario Sport, i blaugrana non stanno più lavorando per portare il difensore dell’Inter in Catalogna.

La decisione sarebbe legata a due fattori principali: da una parte, il tecnico Hansi Flick cerca un centrale con caratteristiche diverse da quelle di Bastoni; dall’altra, l’Inter avrebbe fissato un prezzo ritenuto troppo alto dai catalani.

Per il momento, quindi, Bastoni resta un punto fermo della difesa nerazzurra, mentre il Barcellona guarda altrove per rinforzare il reparto difensivo.

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