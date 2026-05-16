Velasco convince ancora: Italia spettacolo a Novara, Francia battuta 3-0

L’Italia femminile di volley continua a mandare segnali importanti in vista della nuova stagione internazionale. Dopo il successo ottenuto a Biella, le azzurre si ripetono anche al PalaIgor di Novara superando la Francia con un convincente 3-0 e chiudendo nel migliore dei modi una settimana ricca di lavoro e indicazioni positive per Julio Velasco.

La nazionale italiana ha mostrato energia, qualità e grande solidità soprattutto dopo un primo set molto equilibrato, vinto ai vantaggi per 26-24. Da quel momento la partita ha preso una direzione chiara: le azzurre hanno aumentato ritmo e intensità, lasciando pochissimo spazio alle francesi e imponendosi con autorità nei due parziali successivi, chiusi 25-14 e 25-18.

A colpire maggiormente è stata la risposta del gruppo giovane scelto dal commissario tecnico argentino, che ha deciso di sfruttare queste amichevoli per testare nuove soluzioni e ampliare le rotazioni. Tra le migliori in campo spiccano Nervini e Omoruyi, protagonista assoluta della serata e premiata come MVP grazie ai suoi 12 punti.

Il pubblico di Novara ha accompagnato con entusiasmo la prova delle azzurre, apparse già in buona condizione nonostante la preparazione sia ancora nel vivo. Il doppio confronto con la Francia rappresentava infatti un passaggio importante verso la Volleyball Nations League, primo grande appuntamento internazionale del 2026.

Con questa vittoria si conclude il raduno al Centro Pavesi di Milano. Ora la squadra osserverà qualche giorno di pausa prima di ritrovarsi il 18 maggio per preparare l’ultimo test amichevole stagionale: l’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite di Genova, in programma dal 22 al 24 maggio, ultimo step prima della partenza per il Brasile.