Gasperini scuote la Roma: “Champions possibile, nel derby ci giochiamo tutto”

La tensione sale nella Capitale e il derby tra Roma e Lazio vale molto più del semplice orgoglio cittadino. In palio c’è una fetta pesantissima di qualificazione alla prossima Champions League e Gian Piero Gasperini lo sa bene. Alla vigilia della sfida, il tecnico giallorosso ha parlato con toni decisi, tra polemiche sul calendario, ambizioni europee e futuro della squadra.

Gasperini non ha nascosto il suo fastidio per il caos legato agli orari del derby, spostato più volte prima della decisione definitiva di giocarlo all’ora di pranzo per motivi di ordine pubblico e organizzativi legati agli Internazionali di tennis. “Noi avremmo giocato in qualsiasi momento, perché siamo totalmente concentrati sulla rincorsa al quarto posto, ma non è stata una gestione impeccabile”, ha spiegato il tecnico, sottolineando anche il disagio creato ai tifosi.

Nonostante tutto, però, la Roma arriva alla partita con motivazioni altissime. I giallorossi vedono ancora viva la possibilità di centrare la Champions e il derby rappresenta uno snodo fondamentale della stagione. “Fino a qualche settimana fa sembrava un obiettivo quasi irraggiungibile, invece siamo ancora lì a lottare”, ha dichiarato Gasperini, evidenziando il carattere mostrato dalla squadra nonostante i tanti infortuni e le difficoltà affrontate durante l’anno.

Il tecnico ha anche messo in guardia dai pericoli della Lazio, sottolineando come una sfida del genere sfugga a ogni logica di classifica. “Il derby è sempre complicato. La Lazio avrà motivazioni forti e vorrà impedirci di raggiungere il nostro obiettivo”.

Tra i temi più caldi affrontati in conferenza c’è stato anche il futuro di Paulo Dybala. L’argentino potrebbe essere vicino all’addio, ma Gasperini ha lasciato aperta la porta a un rinnovo: “Quando c’è la volontà sia della società sia del giocatore, trovare una soluzione è possibile”. Parole che alimentano la speranza dei tifosi romanisti di continuare a vedere la Joya protagonista all’Olimpico.

Importante anche il passaggio sulla proprietà del club. Gasperini ha ribadito quanto sia fondamentale la presenza diretta della società nella vita quotidiana della squadra, soprattutto in un momento delicato come quello attuale. “Quando la proprietà è vicina, tutto diventa più semplice e veloce”, ha spiegato.

Infine, spazio anche a una riflessione sulle polemiche di Maurizio Sarri, che nei giorni scorsi aveva minacciato di non presentarsi in panchina per protesta contro il calendario. Gasperini ha scelto toni concilianti: “Il calcio deve restare uno spettacolo, con uno stadio pieno e una grande atmosfera”.

Ora però le parole lasciano spazio al campo. La Roma si prepara a vivere una delle partite più importanti della stagione, con un’intera città pronta a spingere i giallorossi verso un sogno chiamato Champions League.