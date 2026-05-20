Luis Enrique avverte il PSG: “Contro l’Arsenal sarà una finale durissima”

Cresce l’attesa per la finale europea del 30 maggio a Budapest, dove il Paris Saint-Germain campione d’Europa in carica affronterà l’Arsenal in una sfida che promette spettacolo e grande intensità.

Alla vigilia del match, il tecnico parigino Luis Enrique ha definito la partita “una finale difficile”, sottolineando le qualità della formazione inglese guidata da Mikel Arteta.

L’allenatore catalano ha voluto innanzitutto congratularsi con i Gunners per il trionfo in Premier League: “L’Arsenal ha meritato il titolo dopo una stagione straordinaria. Li conosciamo bene, li abbiamo già affrontati e sappiamo quanto siano pericolosi offensivamente”.

Luis Enrique ha poi evidenziato soprattutto il lavoro senza palla della squadra londinese, definendola un modello a livello mondiale: “Quando non hanno il possesso sono probabilmente la migliore squadra del mondo. Arteta ha costruito una mentalità vincente e negli ultimi anni l’Arsenal è cresciuto stagione dopo stagione”.

Tra le armi più temute dei Gunners ci sono anche i calci piazzati, fondamentale in cui la formazione inglese si è dimostrata devastante nel corso della stagione. Un aspetto che però non sembra preoccupare particolarmente il tecnico del PSG.

“Non mi provocano incubi – ha spiegato sorridendo –. Noi siamo una squadra non molto alta fisicamente, ma difendiamo bene sui piazzati e cercheremo di farlo anche in finale, come sempre”.

La sfida di Budapest metterà dunque di fronte due filosofie diverse ma accomunate da grande qualità e organizzazione, in una finale che si preannuncia equilibrata e spettacolare.