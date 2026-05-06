Arteta si gode la notte perfetta: “Finale meritata, questa squadra non molla mai”

L’Arsenal torna a sognare in grande e Mikel Arteta si prende la scena dopo la qualificazione alla finale di UEFA Champions League 2025-26. Il successo contro l’Atlético Madrid vale un posto nella storia recente del club, vent’anni dopo l’ultima apparizione nell’atto conclusivo.

“È un percorso incredibile, sono davvero felice per i nostri giocatori e per i tifosi”, ha spiegato il tecnico spagnolo a fine gara, visibilmente soddisfatto. “Raggiungere la finale per la seconda volta nella storia dell’Arsenal è qualcosa di speciale”.

Una sfida preparata con cura maniacale, come svela lo stesso Arteta: “Oggi è stato difficilissimo scegliere. Ho provato tante soluzioni, tante idee. A questi livelli ogni dettaglio può cambiare tutto”.

Tra le chiavi del match anche il ruolo di Declan Rice, ma sul suo utilizzo in finale l’allenatore non si sbilancia: “Vedremo, prima dobbiamo capire chi affronteremo”.

Arteta sottolinea poi la forza mentale del gruppo in un momento delicato della stagione: “Eravamo a un passo dal rischio di non vincere nulla, ma io ho sempre creduto in questi ragazzi. Vincere o perdere spesso dipende da episodi che non puoi controllare, ma una cosa è certa: questa squadra darà sempre tutto”.

Ora l’attenzione si sposta sull’altra semifinale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Poi sarà tempo di finale. E l’Arsenal, questa volta, vuole arrivare fino in fondo.