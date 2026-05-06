Luis Enrique non fa calcoli: “A Monaco per vincere, non per difendere il vantaggio”

Nessuna gestione, nessun passo indietro. Il Paris Saint-Germain arriva in Germania con una sola idea in testa: giocarsi la semifinale di ritorno di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco per vincere, non per amministrare il 5-4 dell’andata.

Alla vigilia della sfida dell’Allianz Arena, Luis Enrique ha ribadito con fermezza la mentalità dei campioni in carica: “Il nostro obiettivo è vincere. Finora abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma ora serve qualcosa in più per raggiungere la finale”.

“Stessa partita dell’andata, stesso livello di intensità”

Il tecnico spagnolo non si aspetta stravolgimenti tattici rispetto al primo atto della sfida. Al contrario, prevede un’altra gara ad altissima intensità: “Per battere il Bayern, una squadra sensazionale, la partita non sarà diversa dall’andata. Nessuna delle due squadre accetta di essere inferiore all’altra”.

Una dinamica che, secondo Luis Enrique, può solo alimentare lo spettacolo: “Sarà una partita di altissimo livello tra le due migliori squadre d’Europa. Entrambe hanno lo stesso obiettivo: arrivare in finale. È uno scenario entusiasmante”.

Il PSG tra consapevolezza e controllo emotivo

Dopo il pirotecnico match d’andata, il lavoro psicologico è diventato centrale. Luis Enrique ha rivelato il messaggio trasmesso alla squadra: “Ho detto ai giocatori che abbiamo vinto contro l’avversario più forte mai incontrato, ma il vantaggio è minimo e non significa nulla. Entrambe le squadre hanno avuto i loro momenti”.

Il punto chiave, ora, sarà la gestione mentale: “Sarà molto importante controllare le emozioni”.

Monaco, tra ricordi e presente

Per il PSG, la trasferta in Baviera riporta alla mente dolci ricordi: proprio a Monaco, un anno fa, i parigini conquistarono la Champions League battendo l’Inter. Un precedente che, però, non influenza l’approccio.

“È un bel ricordo”, ha ammesso Luis Enrique, “ma non ci dà motivazioni extra. Siamo già al 100%. Tornare qui è sempre un piacere, ma conta solo il presente”.

Il tecnico ha anche ricordato un legame personale con lo stadio: nel 2015, alla guida del Barcellona, proprio a Monaco disputò la semifinale di ritorno della sua prima Champions vinta.

Una sfida senza margini

Il PSG si presenta dunque con una filosofia chiara: giocare, attaccare e non speculare. Di fronte, un Bayern deciso a ribaltare il risultato. Dopo il 5-4 dell’andata, la sensazione è che all’Allianz Arena non ci sia spazio per la gestione: solo per un’altra notte di calcio ad altissima intensità.