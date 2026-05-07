Psg da brividi, Bayern eliminato: sarà finale contro l’Arsenal

Il Paris Saint-Germain vola in finale di UEFA Champions League per il secondo anno consecutivo. All’Allianz Arena finisce 1-1 contro il Bayern Monaco, un risultato che premia i francesi dopo il pirotecnico 5-4 dell’andata e consegna a Luis Enrique il pass per l’ultimo atto della competizione.
Il 30 maggio, alla Puskas Arena di Budapest, il PSG sfiderà l’Arsenal in una finale che promette spettacolo.
La partita si accende immediatamente. Dopo appena tre minuti Kvaratskhelia scappa sulla corsia sinistra, accelera con violenza e mette al centro un pallone perfetto per Ousmane Dembélé: sinistro preciso, Neuer battuto e PSG subito avanti. Un colpo pesantissimo per il Bayern, costretto a rincorrere sin dai primi minuti.
I bavaresi reagiscono con orgoglio e qualità. Luis Diaz e Olise sfiorano il pareggio, mentre cresce la tensione attorno alle decisioni arbitrali: i tedeschi protestano per un possibile secondo cartellino giallo a Nuno Mendes e reclamano un calcio di rigore per un presunto tocco di mano di Joao Neves.
Prima dell’intervallo il PSG ha anche l’occasione per chiudere definitivamente i conti. Su calcio piazzato Joao Neves svetta di testa, ma Neuer compie un autentico miracolo e tiene in vita il Bayern con una parata da fuoriclasse.
Nel secondo tempo la squadra di Kompany prende il controllo del possesso, ma sbatte contro l’organizzazione difensiva dei francesi. Il PSG soffre, si abbassa, ma resta pericoloso nelle ripartenze guidate da un incontenibile Kvaratskhelia, autentico incubo per la retroguardia tedesca.
Quando tutto sembra ormai deciso, arriva il guizzo d’orgoglio del Bayern: al 94’ Harry Kane firma l’1-1 facendo esplodere l’Allianz Arena. È però troppo tardi. Il triplice fischio sancisce la qualificazione del Paris Saint-Germain, che continua a inseguire la consacrazione europea.
Luis Enrique raggiunge così Arteta nell’atto conclusivo della Champions League 2025/26. A Budapest andrà in scena una sfida affascinante tra due squadre spettacolari, accomunate dal desiderio di entrare definitivamente nella storia del calcio europeo.
L TABELLINO
Bayern Monaco-Psg 1-1 (agg. 5-6)
Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano (dal 40’ st Karl), Tah (dal 23’ st Kim), Stanisic (dal 22’ st Davies); Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala (dal 34’ st Jackson), Diaz; Kane. All. Kompany. A disp. Ulreich, Urbig, Guerreiro, Ito, Goretzka, Bischof.
Psg (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (dal 40’ st Mayulu); Ruiz (dal 31’ st Beraldo), Vitinha, Joao Neves; Doué (dal 31’ st Hernandez), Dembelé (dal 20’ st Barcola), Kvaratskhelia. All. Luis Enrique. A disp. Laurendon, Marin, Vignaud, Zabarnyi, Dro, Lee, Ramos, Mbaye.
Arbitro: Pinheiro (Portogallo).
Marcatori: 3’ Dembelé (P), 94’ Kane (B).
Ammoniti: Tah (B), Luis Diaz (B), Kimmich (B); Nuno Mendes (P), Kvaratskhelia (P), Marquinhos (P).